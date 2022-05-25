"В начале сезона мы пропустили три мяча от Леванте, что стоило мне трофео Саморы (приз лучшему голкиперу Ла Лиги – прим.). Нам пришлось приспосабливаться к подходу тренера. Как только нам это удалось, наша последовательность позволила нам оставаться впереди всех остальных.

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Это многолетняя работа. Два года я был на отличном уровне. Я сделал ключевые сейвы, мы выигрывали. Это был один из моих лучших сезонов. Да, я один из лучших голкиперов мира, но трудно сказать, лучший ли.

Ливерпуль – это отличная команда, очень высоко прессингующая. Нам нужно хорошо защищаться. Они очень высоко поднимают линию обороны, и мы должны этим воспользоваться", – цитирует Куртуа Sport.es.

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