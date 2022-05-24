"Мне повезло, что я вышел в свой шестой финал Лиги чемпионов. Я действительно хочу играть в эту игру. Очень важно наслаждаться моментом, не испытывать такого большого давления. Если вы получаете удовольствие, вы играете лучше.

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Бутсы всегда были одними и теми же с чемпионата мира 2014 года. Я не могу объяснить, почему так вышло. Важно верить ежесекундно, у нас были тяжелые минуты в трех квалификационных раундах. Иногда было ощущение, что мы вылетели. Это нормально, когда вы проигрываете 0:1 с Ман Сити на 90-й минуте", – цитирует Крооса Sport.es.

Напомним, немецкий хавбек дважды играл в финале Лиги чемпионов с Баварией (победа и поражение) и уже в четвертый раз добрался до решающего матча самого престижного еврокубка в составе Реала, с которым пока исключительно побеждал.

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