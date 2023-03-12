Один из самых ярких футболистов Европы в этом сезоне – грузин Хвича Кварацхелия. Его Наполи соперничает на два фронта и имеет неплохие шансы на трофей в Серии А и Лиге чемпионов. Лидер неаполитанцев является далеко не первым грузином, выступающим в сильнейшем клубном турнире Европы.

Вдохновленный успехом Кварадоны и свободолюбием грузинского народа Футбол24 совместно с партнером HLIBNY DAR вспоминает всех грузин, игравших на групповом этапе Лиги чемпионов и выделяюет десятку главных футболистов Сакартвело.

Темури Кецбая

19 октября 1994 – знаковый день для грузинского футбола. Ведь именно тогда в Лиге чемпионов дебютировал грузин. И не один, а сразу два. На 62-й минуте завершившегося без голов поединка в Афинах между АЕКом и Миланом наставник греков Душан Баевич выпустил Темури Кецбая. Второй раз Кецбая попробует силы в Лиге чемпионов в 1997-м, когда в составе Ньюкасла, в частности, будет противостоять киевскому Динамо.

Михеил Джишкариани

Матч в Киеве между Динамо и ПСЖ начался на час раньше, а еще один грузин-дебютант появился на заключительные 18 минут. Йожеф Сабо выпустил Михеила Джишкариани на 78-й минуте при счете 1:1, однако вскоре украинская команда пропустила от Джорджа Веа. После этого Джишкариани принял участие в парижской встрече этих команд – это был второй и последний поединок грузина в Лиге чемпионов.

Шота Арвеладзе

Через четыре года в ЛЧ дебютирует Шота Арвеладзе. Непревзойденный форвард считался одним из лидеров Аякса и главной надеждой Мортена Ольсена в атаке. В 2003-м Арвеладзе вернется в Лигу чемпионов с Рейнджерс, но так и не забьет ни одного мяча в турнире. В то же время Шота входит в перечень лучших бомбардиров в истории Кубка УЕФА.

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Каха Каладзе

Единственный грузин-победитель Лиги чемпионов. К тому же Каладзе сделал это дважды (и оба раза с итальянским Миланом). Как мы помним, все начиналось с Динамо. В сентябре 1998 года Валерий Лобановский выпустил Каху в старте на матч с Панатинаикосом (1:2). В общей сложности в Лиге чемпионов Каладзе провел 10 сезонов, три из которых в бело-синей футболке. Интересно, что грузин отличился в ЛЧ тремя голами – по одному в каждом из сезонов в составе Динамо.

Георгий Деметрадзе

Столько же голов в Лиге чемпионов у Георгия Деметрадзе. Правда, нападающий использовал для этого всего 10 поединков за Динамо. Гол Баварии под непревзойденный комментарий Коте Махарадзе в 2000-м и дубль в ворота Андерлехта полгода спустя. Фанаты Динамо точно помнят эти мгновения.

Леван Кобиашвили

Три гола в 11 поединках – такова сухая статистика в ЛЧ нынешнего главы Грузинской футбольной федерации. Правда, все свои голы Кобиашвили забил в одном поединке. В 2005-м Леван самостоятельно уничтожил ПСВ – 3:0. Окно в Лигу чемпионов для грузина открыл немецкий Шальке. Кобиашвили запомнился еще одним особым поступком. В 2008 сразу после нападения России на его страну отказался выходить на матч против Атлетико в футболке Шальке. Все из-за титульного спонсора гельзенкирхенцев – спонсора террористов компании Газпром.

Давид Хочолава

30-летний грузинский защитник выступает за Копенгаген. В текущем сезоне Хочолава провел пять матчей на групповом этапе ЛЧ (вероятно, их было бы шесть, если бы не удаление в 5 туре). До переезда в Данию Давид играл за Шахтер. За "горняков" грузин отыграл 11 матчей в турнире.

Малхаз Асатиани

Еще один грузин, связанный с украинским клубом в ЛЧ. Правда, еще до выступлений за Динамо в 2008-м Асатиани дебютировал в турнире в составе московского Локомотива. В общей сложности Малхаз провел 7 игр в Лиге чемпионов.

Климентий Цитаишвили

В 2008 году Темури Кецбая позволил дебютировать в ЛЧ своему земляку. Грузины пересеклись в кипрском Анортосисе, за который в Лиге чемпионов Цитаишвили-старший отыграл два матча. Да, это не однофамилец экс-динамовца Георгия Цитаишвили. Это его отец.

Георгий Гахокидзе

Почти вся зарубежная карьера этого грузина прошла в Нидерландах. В частности, в ПСВ, с которым Гахокидзе трижды попадал в групповую стадию ЛЧ. В этом турнире Георгий отыграл за команду из Эйндховена 5 матчей. В конце футбольной жизни Гахокидзе поехал в Донецк. Правда, провел за тамошний Металлург совсем мало – только две игры в УПЛ в 2004 году.

Гиорги Кинкладзе

Кроме этого, в Лиге чемпионов выступали и другие грузины: Гиорги Кинкладе (Аякс-1998), Зураб Хизанишвили (Рейнджерс-2003), Владимер Двалишвили (Маккаби Хайфа-2009), Валери Казаишвили (Легия-2016), Лаша Двали (Ференцварош-2020).

Вдобавок вспомним и грузин, которые играли исключительно за российские команды: Михаил Ашветия, Жано Ананидзе, Заза Джанашия, Валерий Абрамидзе, Лаша Салуквадзе, Кахабер Мжаванадзе, Соломон Кверквелия (последние двое также выступали в УПЛ: за Черноморец и Металлист 1925 соответственно).