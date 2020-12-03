"Мы провели отличный первый тайм и играли здорово. Мы создавали моменты, забили прекрасные голы, действовали в хорошем ритме. Отличный первый тайм, я счастлив. Надеюсь, в чемпионате мы будем играть так же.

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Самое главное – мы в следующем раунде. Но мы хотели победить и стать первыми в группе. Нам нужно 18 очков. У нас хороший состав, и поэтому мы могли дать некоторым футболистам отдохнуть. Те, кто играет, показывают, что заслужили свое место.

Выступления футболиста всегда зависят от уровня его уверенности. Гризманн всегда работает изо всех сил для того, чтобы улучшить игру и пользу для команды. Теперь мяч наконец стал попадать в сетку. Надеюсь, что он продолжит в том же духе.

Дембеле – отличный, качественный игрок. Он очень быстр, играет обеими ногами, эффективен. Самое главное – он здоров и усердно работает", – приводит слова Кумана Marca.

Напомним, Барселона разбила подопечных Реброва (3:0) и осталась лидером группы G, имея в активе 15 очков.

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