"Ми провели відмінний перший тайм і грали здорово. Ми створювали моменти, забили прекрасні голи, діяли в хорошому ритмі. Відмінний перший тайм, я щасливий. Сподіваюся, в чемпіонаті ми будемо грати так само.

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Найголовніше – ми в наступному раунді. Але ми хотіли перемогти і стати першими в групі. Нам потрібно 18 очок. У нас хороший склад, і тому ми мали можливість дати деяким футболістам відпочити. Ті, хто грає, показують, що заслужили своє місце.

Виступи футболіста завжди залежать від рівня його впевненості. Грізманн завжди працює щосили для того, щоб поліпшити гру і користь для команди. Тепер м'яч нарешті став потрапляти в сітку. Сподіваюся, що він продовжить в тому ж дусі.

Дембеле – відмінний, якісний гравець. Він дуже швидкий, грає обома ногами, ефективний. Найголовніше – він здоровий і старанно працює", – наводить слова Кумана Marca.

Нагадаємо, Барселона розбила підопічних Реброва (3:0) та залишилась лідером групи G, маючи в активі 15 очок.

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