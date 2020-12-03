"После первых 25-ти минут я был разочарован, потому что на тренировках мы отрабатывали именно такие ситуации, из которых мы, в результате, получили голы. Во втором тайме мы лучше сконцентрировались на своей игре. Мы знали, что забить Барселоне будет чудом. Нам нужно продолжать работать и готовиться к нашему последнему матчу в рамках группового этапа.

"Я чувствую себя динамовцем": Реброву сложно противостоять киевлянам в Лиге чемпионов

О чем я говорил с футболистами в перерыве? Нам удалось забыть первые 30 минут. Мы старались больше держать мяч. Даже во время перерыва я просил своих игроков попробовать сыграть в свой футбол, и это сработало. Мы пытались создавать ситуации, но против такого сильного соперника, как Барселона, играть очень сложно. Этот матч также дал нам важный опыт перед последним поединком с киевским Динамо.

Это здорово для страны, что Ференцварош снова играет в Лиге чемпионов после стольких лет, и очень жаль, что клубу приходится делать это на таком красивом стадионе без зрителей. Думаю, результаты были бы совсем другие, если бы мы все встречи играли при переполненных трибунах", – цитирует Реброва официальный сайт Ференцвароша.

Напомним, Барселона разбила подопечных Реброва (3:0) и осталась лидером группы G, имея в активе 15 очков.

Барселона в полурезервном составе разгромила Ференцварош, забив три гола за 14 минут