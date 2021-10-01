Легендарный нидерландский футболист Дирк Куйт был вынужден закрыть комментарии в своем Instagram из-за наплыва издевательских сообщений от фанов Шерифа.

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Дело в том, что ранее 41-летний Дирк позволил себе неосторожное замечание, что командам вроде коллектива Юрия Вернидуба – не место в Лиге чемпионов.

После двух туров группового этапа ЛЧ Шериф возглавляет квартет D, одолев на своем пути Шахтер и мадридский Реал, став уже сенсацией турнира.

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