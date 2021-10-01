Легендарний нідерландський футболіст Дірк Куйт був змушений закрити коментарі у своєму Instagram через наплив знущальних повідомлень від фанів Шерифа.

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Справа в тому, що раніше 41-річний Дірк дозволив собі необережне зауваження, що командам на кшталт колективу Юрія Вернидуба – не місце у Лізі чемпіонів.

Після двох турів групового етапу ЛЧ Шериф очолює квартет D, здолавши на своєму шляху Шахтар та мадридський Реал, ставши вже сенсацією турніру.

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