Кроос: Несколько игроков Реала злорадствовали над поражением Барселоны от Баварии

Полузащитник Реала Тони Кроос рассказал, как игроки "сливочных" отреагировали на вылет Барселоны из Лиги чемпионов.

После фиаско Барсы в четвертьфинале ЛЧ против Баварии (2:8) футболисты Реала решили обсудить эпохальное событие в своем совместном чате в WhatsApp.

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"Можете себе представить, что жалости не было. Некоторые игроки Реала злорадствовали", – заявил Кроос для Einfach mal Luppen.

Напомним, Реал покинул прошлый сезон самого престижного клубного турнира еще на стадии 1/8 финала. Следующий розыгрыш Ла Лиги запланирован на 12 сентября.

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