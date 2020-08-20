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Кроос: Несколько игроков Реала злорадствовали над поражением Барселоны от Баварии

06:00 - Читати українською
Кроос: Несколько игроков Реала злорадствовали над поражением Барселоны от Баварии
Лионель Месси и Тони Кроос / Фото ФК Реал

Полузащитник Реала Тони Кроос рассказал, как игроки "сливочных" отреагировали на вылет Барселоны из Лиги чемпионов.

7’ Дэвид Алаба
57’ Луис Суарес
 
Томас Мюллер 4’
Иван Перишич 21’
Серж Гнабри 27’
Томас Мюллер 31’
Йозуа Киммих 63’
Роберт Левандовски 82’
Филиппе Коутиньо 85’
Филиппе Коутиньо 89’
4’ Томас Мюллер
7’ Дэвид Алаба
21’ Иван Перишич
27’ Серж Гнабри
31’ Томас Мюллер
57’ Луис Суарес
63’ Йозуа Киммих
82’ Роберт Левандовски
85’ Филиппе Коутиньо
89’ Филиппе Коутиньо

После фиаско Барсы в четвертьфинале ЛЧ против Баварии (2:8) футболисты Реала решили обсудить эпохальное событие в своем совместном чате в WhatsApp.

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"Можете себе представить, что жалости не было. Некоторые игроки Реала злорадствовали", – заявил Кроос для Einfach mal Luppen.

Напомним, Реал покинул прошлый сезон самого престижного клубного турнира еще на стадии 1/8 финала. Следующий розыгрыш Ла Лиги запланирован на 12 сентября.

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