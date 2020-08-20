Кроос: Кілька гравців Реала зловтішались з поразки Барселони від Баварії

Півзахисник Реала Тоні Кроос розповів, як гравці "вершкових" відреагували на виліт Барселони з Ліги чемпіонів.

Після фіаско Барси у чвертьфіналі ЛЧ проти Баварії (2:8) футболісти Реала вирішили обговорити епохальну подію у своєму спільному чаті у WhatsApp.

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"Можете собі уявити, що співчуття не було. Певні гравці Реала зловтішалися", – заявив Кроос для Einfach mal Luppen.

Нагадаємо, Реал покинув минулий сезон найпрестижнішого клубного турніру ще на стадії 1/8 фіналу. Наступний розіграш Ла Ліги запланований на 12 вересня.

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