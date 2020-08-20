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Кроос: Кілька гравців Реала зловтішались з поразки Барселони від Баварії

06:00 - Читать на русском
Кроос: Кілька гравців Реала зловтішались з поразки Барселони від Баварії
Ліонель Мессі та Тоні Кроос / Фото ФК Реал

Півзахисник Реала Тоні Кроос розповів, як гравці "вершкових" відреагували на виліт Барселони з Ліги чемпіонів.

7’ Девід Алаба
57’ Луїс Суарес
 
Томас Мюллєр 4’
Іван Перішіч 21’
Серж Гнабрі 27’
Томас Мюллєр 31’
Йозуа Кімміх 63’
Роберт Лєвандовскі 82’
Філіппе Коутінью 85’
Філіппе Коутінью 89’
4’ Томас Мюллєр
7’ Девід Алаба
21’ Іван Перішіч
27’ Серж Гнабрі
31’ Томас Мюллєр
57’ Луїс Суарес
63’ Йозуа Кімміх
82’ Роберт Лєвандовскі
85’ Філіппе Коутінью
89’ Філіппе Коутінью

Після фіаско Барси у чвертьфіналі ЛЧ проти Баварії (2:8) футболісти Реала вирішили обговорити епохальну подію у своєму спільному чаті у WhatsApp.

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"Можете собі уявити, що співчуття не було. Певні гравці Реала зловтішалися", – заявив Кроос для Einfach mal Luppen.

Нагадаємо, Реал покинув минулий сезон найпрестижнішого клубного турніру ще на стадії 1/8 фіналу. Наступний розіграш Ла Ліги запланований на 12 вересня.

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Теги
Ліга чемпіонів Реал Мадрид Реал Мадрид Барселона Барселона Тоні Тоні Кроос Барселона - Баварія
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