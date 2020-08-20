Кроос: Кілька гравців Реала зловтішались з поразки Барселони від Баварії

Ліга чемпіонів — 19 серп 4952
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Баварія розгромила Ліон і вийшла у фінал Ліги чемпіонів
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Ліга чемпіонів 2020/21, кваліфікація: Ребров впевнено обіграв шведів і вийшов на Селтік, два українці вилетіли з турніруЛіга чемпіонів — 19 серп 7853
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Минай оголосив про трансфер КожановаУкраїна — 19 серп 6187
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Українці в ЛЧ: Мілевський в хаосі мстить за Динамо, збірну і шокує всіх, Реброву запропонували нереальні преміальніЛіга чемпіонів — 19 серп 17998
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Сачко офіційно став головним тренером ВолиніПерша ліга — 19 серп 4091