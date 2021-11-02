Красивый гол со штрафного и домашнее достижение в видеообзоре матча Вольфсбург – Зальцбург – 2:1
Вольфсбург сумел обыграть Зальцбург в 4-м туре Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.
Подопечные Флориана Кофельдта открыли счет уже в дебюте: Герхардт прорвался по флангу, а Баку замкнул прострел. Но довольно быстро Вёбер восстановил паритет роскошным прямым ударом со штрафного. Последнее слово было за Вольфсбургом – это Нмеча расстрелял кипера с острого угла.
Лига чемпионов: Челси на классе дожал Мальме, Вольфсбург одержал первую победу, перестрелив Зальцбург
"Волки" одержали седьмую победу в своих первых 10 домашних встречах Лиги чемпионов. Это больше, чем любая германская команда в истории за аналогичный период. У Вольфсбурга теперь 5 зачетных баллов. Зальцбург же остался первым из 7-ма пунктами.