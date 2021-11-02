Подопечные Флориана Кофельдта открыли счет уже в дебюте: Герхардт прорвался по флангу, а Баку замкнул прострел. Но довольно быстро Вёбер восстановил паритет роскошным прямым ударом со штрафного. Последнее слово было за Вольфсбургом – это Нмеча расстрелял кипера с острого угла.

Лига чемпионов: Челси на классе дожал Мальме, Вольфсбург одержал первую победу, перестрелив Зальцбург