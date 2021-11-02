Вольфсбург зумів переграти Зальцбург у 4-му турі Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Підопічні Флоріана Кофельдта відкрили рахунок вже в дебюті: Герхардт прорвався флангом, а Баку замкнув простріл. Але досить швидко Вьобер відновив паритет розкішним прямим ударом зі штрафного. Та останнє слово було за Вольфсбургом – це Нмеча розстріляв кіпера з гострого кута.

Ліга чемпіонів: Челсі на класі дотиснув Мальме, Вольфсбург здобув першу перемогу, перестрілявши Зальцбург

"Вовки" здобули сьому перемогу у своїх перших 10 домашніх зустрічах Ліги чемпіонів. Це більше, ніж будь-яка німецька команда в історії за аналогічний період. У Вольфсбурга тепер 5 залікових балів. Зальцбург же залишився першим із сімома пунктами.