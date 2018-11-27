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Коваленко: Волнуемся за нашу страну, но сейчас все мысли – о матче с Хоффенхаймом

16:26 76 Читати українською
Коваленко: Волнуемся за нашу страну, но сейчас все мысли – о матче с Хоффенхаймом
Виктор Коваленко / фото: ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Виктор Коваленко прокомментировал введение военного положения в некоторых областях Украины и рассказал, как это повлияет на настроение команды перед матчем с Хоффенхаймом в Лиге Чемпионов.

"Читаем новости, конечно, и волнуемся за нашу страну и хотим, чтобы все наладилось, чтобы, в первую очередь, был мир.

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А так мы готовимся к важной игре, поэтому сейчас все мысли – о футболе. Мы все профессионалы и понимаем, какая будет игра и от нее будет зависеть. Так что мы к этому готовы", – сказал Коваленко в эфире телеканала Футбол 1.

Напомним, что матч Хоффенхайм – Шахтер состоится сегодня, 27 ноября. Начало встречи в 22.00.

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Хоффенхайм - Шахтер: Вторник 27 ноября 2018

Хоффенхайм
до матча
2
час
:
13
мин
Шахтер
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Хоффенхайм - Шахтер Шахтер Шахтер Лига чемпионов Виктор Коваленко Виктор Коваленко
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