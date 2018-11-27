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Шахтер – Лион: матч состоится в Харькове, несмотря на военное положение

16:00 57 Читати українською
Шахтер – Лион: матч состоится в Харькове, несмотря на военное положение
Шахтер – Лион: матч состоится в Харькове несмотря на военное положение

Матч 6-го тура Лиги чемпионов между Шахтером и Лионом состоится в Харькове на ОСК Металлист, как и было запланировано.

Матч 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов Шахтер – Лион состоится 12 декабря в Харькове, несмотря на введение на территории Харьковской области военного положения.

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Об этом во время брифинга заявил советник председателя Харьковской ОГА Сергей Стороженко.

"Нет никаких предпосылок, чтобы отменять спортивные соревнования или другие меры, к которым привыкли харьковчане", – цитирует Стороженко Депо Харьков.

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Лига чемпионов6 турМеталлист (Харьков)

Шахтер - Лион: Среда 12 декабря 2018

Шахтер
до матча
15
дн
:
5
час
:
18
мин
Лион
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