Шахтер – Лион: матч состоится в Харькове, несмотря на военное положение

Англия — 16:35 22
-
Зинченко не покинет Манчестер Сити в январе – клуб не отпустит украинца из-за травмы Менди
-
Динамо отправилось на матч Лиги Европы против Астаны – 4 игрока вне спискаЛига Европы — 14:38 363
-
Динамо нацелилось на голкипера Зари, – СМИУкраина — 14:15 465
-
ПСЖ и Ливерпуль в смертельной битве, Зинченко ждет шанса от Гвардиолы – анонс самых интересных матчей 5 тура ЛЧЛига чемпионов — 12:00 256
-
Средняя зарплата в УПЛ составляет почти 200 тысяч евро в год, – СМИУкраина — 09:12 507
Все новости