Коваленко: Хвилюємося за нашу країну, але зараз всі думки – про матч з Хоффенхаймом

Півзахисник Шахтаря Віктор Коваленко прокоментував введення воєнного стану в деяких областях України і розповів, як це вплине на настрій команди перед матчем з Хоффенхаймом у Лізі Чемпіонів.

"Читаємо новини, звичайно, і хвилюємося за нашу країну і хочемо, щоб все налагодилося, щоб, в першу чергу, був мир.

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А так ми готуємося до важливої гри, тому зараз всі думки – про футбол. Ми всі професіонали і розуміємо, яка буде гра і що від неї буде залежати. Так що ми до цього готові", – сказав Коваленко в ефірі телеканалу Футбол 1.

Нагадаємо, що матч Хоффенхайм – Шахтар відбудеться сьогодні, 27 листопада. Початок зустрічі о 22.00.

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