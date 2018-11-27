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Коваленко: Хвилюємося за нашу країну, але зараз всі думки – про матч з Хоффенхаймом

16:26 831 Читать на русском
Коваленко: Хвилюємося за нашу країну, але зараз всі думки – про матч з Хоффенхаймом
Віктор Коваленко / фото: ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Віктор Коваленко прокоментував введення воєнного стану в деяких областях України і розповів, як це вплине на настрій команди перед матчем з Хоффенхаймом у Лізі Чемпіонів.

"Читаємо новини, звичайно, і хвилюємося за нашу країну і хочемо, щоб все налагодилося, щоб, в першу чергу, був мир.

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А так ми готуємося до важливої гри, тому зараз всі думки – про футбол. Ми всі професіонали і розуміємо, яка буде гра і що від неї буде залежати. Так що ми до цього готові", – сказав Коваленко в ефірі телеканалу Футбол 1.

Нагадаємо, що матч Хоффенхайм – Шахтар відбудеться сьогодні, 27 листопада. Початок зустрічі о 22.00.

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Хоффенхайм - Шахтар: Вівторок 27 листопада 2018

Хоффенхайм
до матчу
1
год
:
52
хв
Шахтар
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Хоффенхайм - Шахтар Шахтар Шахтар Ліга чемпіонів Віктор Коваленко Віктор Коваленко
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