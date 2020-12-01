Полузащитник "горняков" Виктор Коваленко прокомментировал победу своей команды над испанским грандом в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:0).

"Сегодня мы много терпели. Наверное, удача также была на нашей стороне. Просто реализовали свои моменты.

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В первом тайме мы играли аккуратно и действовали от обороны. После перерыва начали быстрее идти вперед – тогда у нас появились моменты. Нам есть куда стремиться", – цитирует Коваленко официальный сайт УЕФА.

Напомним, в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер на НСК Олимпийский одолел Реал со счетом 2:0. Победа позволила подопечным Каштру подняться на вторую строчку турнирной таблицы группы В.

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