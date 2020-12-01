Півзахисник "гірників" Віктор Коваленко прокоментував перемогу своєї команди над іспанським грандом у 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів (2:0).

"Сьогодні ми багато терпіли. Напевно, удача також була на нашому боці. Просто реалізували свої моменти.

Шахтар – Реал – 2:0 – відео голів і огляд матчу

У першому таймі ми грали акуратно і діяли від оборони. Після перерви почали швидше йти вперед – тоді у нас з'явилися моменти. Нам є куди прагнути", – цитує Коваленка офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, у матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар на НСК Олімпійський здолав Реал з рахунком 2:0. Перемога дозволила підопічним Каштру піднятися на другу сходинку турнірної таблиці групи В.

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