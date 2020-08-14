Коутиньо стремится обыграть Барселону и победить в Лиге чемпионов, – агент звезды Баварии

"Коутиньо сосредоточен на выходе в следующий раунд Лиги чемпионов. У него впереди великий матч. Клуб, которому он принадлежит, сыграет с клубом, за который он играет. В Филипе серьезная ситуация. Он стремится сыграть с Барселоной, а также очень хочет выиграть Лигу чемпионов . Думаю, у Баварии есть потенциал для победы на турнире.

Арсенал предлагает жалкую сумму и скандальную звезду за Коутиньо

После того как Лига чемпионов закончится, мы сядем и поговорим. Возможно, Барселона станет финальным пунктом его пути, хотя Филиппе хочет вернуться в Премьер-лигу. Но финансовая ситуация из-за пандемии коронавируса сыграет роль, поскольку он очень дорогой футболист", – цитирует агента TalkSPORT.

Напомним, матч 1/4 финала Лиги чемпионов Барселона – Бавария состоится 14 августа, начало в 22:00.

Семеро гарантованих новачків, непріоритетність Мессі, головний тренер і Неймар – Барселона визначилась з усім