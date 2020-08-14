toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига чемпионов
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ РБ ЛЕЙПЦИГ - АТЛЕТИКО ПЕРВАЯ ЛИГА ДИНАМО КИЕВ

Коутиньо стремится обыграть Барселону и победить в Лиге чемпионов, – агент звезды Баварии

00:45 - Читати українською
Коутиньо стремится обыграть Барселону и победить в Лиге чемпионов, – агент звезды Баварии
Филиппе Коутиньо / Фото ФК Бавария

Киа Джурабчиан, агент хавбека Баварии Филиппе Коутиньо, рассказал о настрое своего клиента перед сверхпринципиальным поединком против Барселоны.

 

"Коутиньо сосредоточен на выходе в следующий раунд Лиги чемпионов. У него впереди великий матч. Клуб, которому он принадлежит, сыграет с клубом, за который он играет. В Филипе серьезная ситуация. Он стремится сыграть с Барселоной, а также очень хочет выиграть Лигу чемпионов . Думаю, у Баварии есть потенциал для победы на турнире.

Арсенал предлагает жалкую сумму и скандальную звезду за Коутиньо

После того как Лига чемпионов закончится, мы сядем и поговорим. Возможно, Барселона станет финальным пунктом его пути, хотя Филиппе хочет вернуться в Премьер-лигу. Но финансовая ситуация из-за пандемии коронавируса сыграет роль, поскольку он очень дорогой футболист", – цитирует агента TalkSPORT.

Напомним, матч 1/4 финала Лиги чемпионов Барселона – Бавария состоится 14 августа, начало в 22:00.

Семеро гарантованих новачків, непріоритетність Мессі, головний тренер і Неймар – Барселона визначилась з усім

blog_ava
Трагедия Малиновского и компании в видеообзоре матча Аталанта – ПСЖ – 1:2
13 августа
22622
Теги
Лига чемпионов Филиппе Филиппе Коутиньо Бавария Бавария Барселона Барселона Трансферы Барселоны Киа Джурабчиан Барселона - Бавария
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
42
мин
Барселона
22:00
Бавария
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?