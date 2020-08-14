Коутінью прагне обіграти Барселону та перемогти у Лізі чемпіонів, – агент зірки Баварії

"Коутінью зосереджений на виході у наступний раунд Ліги чемпіонів. У нього попереду великий матч. Клуб, якому він належить, зіграє з клубом, за який він грає. У Філіпе серйозна ситуація. Він прагне зіграти з Барселоною, а також дуже хоче виграти Лігу чемпіонів. Думаю, у Баварії є потенціал для перемоги на турнірі.

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Після того як Ліга чемпіонів закінчиться, ми сядемо і поговоримо. Можливо, Барселона стане фінальним пунктом його шляху, хоча Філіпе хоче повернутися в Прем'єр-лігу. Але фінансова ситуація через пандемію коронавірусу зіграє роль, позаяк він дуже дорогий футболіст", – цитує агента TalkSPORT.

Нагадаємо, матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Барселона – Баварія відбудеться 14 серпня, початок о 22:00.

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