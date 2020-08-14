toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга чемпіонів
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ РБ ЛЕЙПЦИГ - АТЛЕТІКО ПЕРША ЛІГА ДИНАМО

Коутінью прагне обіграти Барселону та перемогти у Лізі чемпіонів, – агент зірки Баварії

00:45 - Читать на русском
Коутінью прагне обіграти Барселону та перемогти у Лізі чемпіонів, – агент зірки Баварії
Філіппе Коутінью / Фото ФК Баварія

Кіа Джурабчіан, агент хавбека Баварії Філіппе Коутінью, розповів про настрій свого клієнта перед надпринциповим поєдинком проти Барселони.

 

"Коутінью зосереджений на виході у наступний раунд Ліги чемпіонів. У нього попереду великий матч. Клуб, якому він належить, зіграє з клубом, за який він грає. У Філіпе серйозна ситуація. Він прагне зіграти з Барселоною, а також дуже хоче виграти Лігу чемпіонів. Думаю, у Баварії є потенціал для перемоги на турнірі.

Арсенал пропонує жалюгідну суму та скандальну зірку за Коутінью

Після того як Ліга чемпіонів закінчиться, ми сядемо і поговоримо. Можливо, Барселона стане фінальним пунктом його шляху, хоча Філіпе хоче повернутися в Прем'єр-лігу. Але фінансова ситуація через пандемію коронавірусу зіграє роль, позаяк він дуже дорогий футболіст", – цитує агента TalkSPORT.

Нагадаємо, матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Барселона – Баварія відбудеться 14 серпня, початок о 22:00.

Семеро гарантованих новачків, непріоритетність Мессі, головний тренер і Неймар – Барселона визначилась з усім

blog_ava
Маліновський розізлив Гасперіні з ПСЖ, та награв на кращий клуб: в Італії озвучили головну претензію до українця в ЛЧ
13 серпня
31999
Теги
Ліга чемпіонів Філіппе Філіппе Коутінью Баварія Баварія Барселона Барселона Трансфери Барселони Кіа Джурабчіан Барселона - Баварія
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
52
хв
Барселона
22:00
Баварія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?