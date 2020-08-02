Арсенал предлагает жалкую сумму и скандальную звезду за Коутиньо

Полузащитник Барселоны Филиппе Коутиньо может покинуть "блаугранас" в обмен на скандального игрока и жалкую доплату.

Арсенал может выкупить Коутиньо из Барселоны всего за 9 млн фунтов, сообщает The Independent.

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Отмечается, что основной целью каталонцев является скандальный хавбек "канониров" Матео Гендузи. Конкуренцию за француза составит Ювентус. Добавим, что Гендузи не попадал в заявку Арсенала после позорного эпизода в матче 30-го тура АПЛ против Брайтона.

К слову, текущий сезон Коутиньо провел 23 поединка в составе Баварии в текущем сезоне Бундеслиги, записав в свой актив 8 голов и 6 ассистов.

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