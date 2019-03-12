Динамо U-19 в серии пенальти уступило Хоффенхайму U-19 и вылетело из Юношеской лиги УЕФА

Динамо встречалось с немецким Хоффенхаймом в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. Результат и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Динамо вышло в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, разгромив Ювентус со счетом 3:0. Этим результатом киевляне немного напугали следующего соперника. В часности основной форвард Хоффенхайма Давид Отто в предматчевом интервью заявил, что его команде будет сложно пройти Динамо. Немецкая команда на самом деле не рассчитывала на выход в весеннюю часть турнира, однако осенью сенсационно выиграла группу в составе Манчестер Сити, Лиона и Шахтера. Ключевой немцы называли победу над Шахтером в первом матче.

Хоффенхайм U-19 в текущей Младшей южной Бундеслиге занимает 5-е место, а вот в прошлом сезоне команда выиграла свою лигу. Динамо U-19 в последнем туре украинского первенства победило Карпаты и заблаговременно отправилось в Германию для адаптации. Перед поединком букмекеры фаворитом определили хозяев, а наставник зинсхаймцев Марсель Рапп добавил, что его команда "хочет проявить себя в Европе против оппонента с большой историей".

Хоффенхайм U-19 – Динамо U-19: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА

С первых минут Хоффенхайм взял мяч под свой контроль и атаковал преимущественно левым флангом, где активностью отличался Альберико, туда же смещался Тублук. Динамо позиционно защищалось, не подпуская соперника к штрафной, а также искало варианты для контратак. Впрочем, первый голевой момент возник у ворот хозяев. Супряга отлично запрессинговал голкипера Кляйна, в результате чего тот ошибся в передаче. Булеца с отличной позиции пробил мимо ворот.

Хоффе дальше владел инициативой, однако со временем их атаки становились все короче – Динамо отвело игру в центр поля, а затем и на чужую половину. К 30-й минуте киевляне угрожали преимущественно дальними ударами Булецы. К сожалению, все три выстрела Сергея пролетели мимо цели. В середине первого тайма украинская команда перехватила мяч и на десяти минут зажала зинсхаймцев в их владениях.

До перерыва счет так и не был открыт. Более-менее опасные эпизоды завершались заблокированными ударами на обоих концах поля. Много пользы Динамо приносила активность Супряги, который постоянно держал оборону Хоффенхайма в напряжении. Непосредственно перед завершением тайма Владислав продавил оппонентов в штрафной и отбросил на Надольского – попытку хавбека заблокировали.

На старте второй половины встречи Динамо создало прекрасный голевой момент. Цитаишвили на дриблинге проскочил оппонентов на правом полуфланге и заставил их сфолить. Сам Георгий исполнил стандарт – идеальная зрячая подача, которую Попов замкнул ударом ногой в перекладину. Хоффенхайму невероятно повезло, ведь нашему капитану никто не мешал отличиться.

Цитаишвили продолжал терроризировать справа Хоффенхайм своими дриблингом. Футболисты немецкой команды не могли справиться с его скоростью и резкими движениями, поэтому раз за разом заваливали вингера на газон. Правда, из следующих двух перспективных штрафных Георгий остроты не выжал: безадресная подача и легкий удар в руки вратарю. Кстати, это было первое попадание в створ на две команды – на 60-й минуте.

Хоффенхайм по-настоящему ответил после роскошного паса от Амаде на Альберико, которого украинцы потеряли в своей штрафной. Доменико сам оказался перед воротами – голкипер Динамо спас, переведя мяч на угловой. А через несколько минут уже даже Моргун не мог уберечь Динамо от пропущенного мяча. Отто лучше всех сориентировался в нашем боксе и покатил мимо вратаря, однако Вивчаренко на линии в последний момент встал на пути сферы.

Хозяева лучше провели концовку матча, но Динамо выстояло и сохранило до конца основного времени нулевую ничью. В серии пенальти Завгородний и Вивчаренко свои попытки не реализовали, а футболисты Хоффенхайма забили все четыре 11-метровых. Динамо проиграло и вылетело из Юношеской лиги УЕФА. Хоффенхайм в четвертьфинале встретится с Реалом.