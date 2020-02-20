Лига чемпионов: УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели

Стали известны все кандидаты на получение престижной награды от УЕФА.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил четырех лучших футболистов по итогам первых четырех матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт организации.

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В частности лучшими игроками первого игрового дня стали бразильский защитник мадридского Атлетико Ренан Лоди и норвежский нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд. Напомним, "матрасники" сумели одержать победу в игре против действующего обладателя трофея Ливерпуля (1:0), в которой Лоди смог нейтрализовать лидера английской команды Мохамеда Салаха.

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В свою очередь, Холланд в матче против ПСЖ (2:1) оформил дубль в ворота парижан, доведя свою результативность в текущей Лиге чемпионов до 10 забитых голов и поднялся на первую строчку в списке бомбардиров.

Тоттенхэм дома минимально уступил РБ Лейпциг и ухудшил шансы на четвертьфинал Лиги чемпионов

Матчи среды определили еще двух претендентов на звание игрока недели. Лучшим футболистом матча Тоттенхэм – РБ Лейпциг (0:1) стал французский голкипер "шпор" Уго Льорис, который минимум трижды спас свою команду от верного гола, а нидерландский защитник Аталанты Ханс Хатебур, отметившись дублем в ворота Валенсии (4:1), стал его конкурентом за почетное звание.

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К слову, каждый из игроков получил специальную награду от УЕФА, которая была основана накануне плей-офф Лиги чемпионов. Такими статуэтками отныне будут награждать лучших игроков матчей основной сетки турнира.

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