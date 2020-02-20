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Лига чемпионов: УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели

13:08 110 Читати українською
Лига чемпионов: УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели
Эрлинг Холанд / Твиттер ФК Боруссия Д

Стали известны все кандидаты на получение престижной награды от УЕФА.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил четырех лучших футболистов по итогам первых четырех матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт организации.

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В частности лучшими игроками первого игрового дня стали бразильский защитник мадридского Атлетико Ренан Лоди и норвежский нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд. Напомним, "матрасники" сумели одержать победу в игре против действующего обладателя трофея Ливерпуля (1:0), в которой Лоди смог нейтрализовать лидера английской команды Мохамеда Салаха.

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В свою очередь, Холланд в матче против ПСЖ (2:1) оформил дубль в ворота парижан, доведя свою результативность в текущей Лиге чемпионов до 10 забитых голов и поднялся на первую строчку в списке бомбардиров.

Тоттенхэм дома минимально уступил РБ Лейпциг и ухудшил шансы на четвертьфинал Лиги чемпионов

Матчи среды определили еще двух претендентов на звание игрока недели. Лучшим футболистом матча Тоттенхэм – РБ Лейпциг (0:1) стал французский голкипер "шпор" Уго Льорис, который минимум трижды спас свою команду от верного гола, а нидерландский защитник Аталанты Ханс Хатебур, отметившись дублем в ворота Валенсии (4:1), стал его конкурентом за почетное звание.

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К слову, каждый из игроков получил специальную награду от УЕФА, которая была основана накануне плей-офф Лиги чемпионов. Такими статуэтками отныне будут награждать лучших игроков матчей основной сетки турнира.

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Лига чемпионов УЕФА Ханс Хатебур Ханс Хатебур Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд Ренан Лоди Ренан Лоди Уго Льорис Уго Льорис
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