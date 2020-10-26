Матч группового этапа Лиги чемпионов между Ференцварошем и Динамо рассудят словацкие арбитры.

Поединок второго тура Лиги чемпионов между командами Сергея Реброва и Мирчи Луческу розсудиться судейская бригада во главе с Иваном Кружляком.

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Официальный сайт Динамо сообщает, что 36-летнему рефери будут помогать ассистенты Томаш Сомолани из Словакии и Сирил Гренгуар из Франции.

Отметим, что Кружляк является удачлив арбитром для украинских команд – он работал на 6 матчах Динамо, Шахтера, Днепра и сборной Украины, завершались положительным результатом (5 побед и ничья киевского клуба в матче с Лацио).

Напомним, поединок между Ференцарошем и Динамо состоится 28 октября, начало в 22:00.

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