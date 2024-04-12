Карьера Дэвида Бекхэма – одна из самых интересных страниц истории футбола. С детства он вопреки всему мечтал защищать цвета родного Юнайтед, но однажды стал соперником команды, которая взрастила его талант.

Когда Бэкс покинул мадридский Реал и перешел в Лос-Анджелес Гэлакси, его хейтеры предсказывали, что карьера Дэвида медленно подходит к своему горизонту. Однако Дэвид никогда не был тем, кто опускал руки и слушал мнения других. Болезненный урок ЧМ-1998, когда его ненавидела вся страна, изрядно закалил характер звезды.

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Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о триумфальном возвращении Бекхэма в Европу и встрече с клубом, благодаря которому его имя стало известным во всем мире.

Неожиданное предложение и квалификация в ЛЧ

ЧМ-2010 мог стать четвертым в карьере Дэвида Бекхэма, поэтому он мечтал во что бы то ни стало использовать этот шанс. Однако МЛС образца тех времен вообще не выглядел чемпионатом, из которого можно попасть в одну из сильнейших сборных в мире. Бэкс нуждался в возвращении в Европу.

Милан тогда возглавлял Карло Анчелотти, и когда в МЛС началась пауза, итальянец пригласил Дэвида поддерживать форму в Миланелло. Когда же Бекхэм вышел на поле, тренер понял – эта история должна иметь продолжение.

Я не собирался приглашать Дэвида в команду, но когда он начал тренироваться... Это было невероятно. Его техника и тактическое понимание игры с головой перекрывали возраст и не такие впечатляющие физические кондиции. Иметь такой бриллиант рядом с Пирло, Зеедорфом и Роналдиньо хотел бы каждый, – вспоминал Карло.

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ЛА Гелакси попросил 15 миллионов, но Галлиани отказал. В итоге клубы сошлись на арендном соглашении. В Штатах на Дэвида полилась волна грязи из-за "измены", но ему было не привыкать.

Я остаюсь верен идее развивать футбол в США, но сейчас я должен сделать выбор в пользу шанса поехать на ЧМ-2010. Я обязательно вернусь писать историю МЛС, эта разлука будет временной, – пообещал Бекхэм и, как показал опыт, сдержал свое слово.

После своего прихода Бекхэм помог "ветеранскому" Милану получить 3 место в таблице Серии А и квалифицироваться прямо в групповой этап Лиги чемпионов. Еще немного – и он снова услышит легендарный гимн турнира.

Начало сезона 2009/10 Дэвид провел в Гэлакси и несмотря на шквал критики помог команде пройти в финал плей-офф Западной конференции. В ноябре 2009 года сообщили, что следующие полгода Бекхэм снова проведет в аренде в Милане.

Второе дыхание, "финал" с Юнайтед и досадная трагедия

В Милане Бекхэм начал снова набирать прежнюю форму. 34-летний хавбек верил, что способен помочь Англии на ЧМ и всячески это доказывал. Шанс проявить себя был в Лиге чемпионов, где судьба свела Милан и Манчестер Юнайтед в 1/8 финала.

Что ж, это будет красивая история. Впервые с 2003 года я вернусь на Олд Траффорд, место, которое подарило мне так много воспоминаний, – ждал матч Бэкс.

16 февраля 2010 года на Сан-Сиро состоялась первая встреча битвы титанов. Бекхэм вышел в основе. Уже на 3 минуте хозяева повели в счете – Роналдиньо помог рикошет. Но долго радость не длилась – еще до перерыва Скоулз восстановил статус-кво, а затем Руни и вообще оформил дубль. Зеедорф восстановил интригу в конце игры, но победа осталась за сэром Алексом. Судьба противостояния должна была решиться в Манчестере.

Родные трибуны очень тепло встретили своего любимца. Появление Бекхэма на стадионе подняло бурю аплодисментов, особенно, когда Дэвид выходил на замену. Звездный хавбек не смог сдержать слез – давно он не испытывал такой бешеной поддержки.

МЮ деклассировал Милан со счетом 4:0, поэтому появление Бекхэма на поле было скорее символическим, хотя свой знаменитый выстрел он таки продемонстрировал – спас ван дер Сар. После вылета из ЛЧ у него произошла настоящая трагедия – разрыв ахилла и потеря всякой надежды поехать на ЧМ. Но футбольный мир надолго запомнит красивую историю возвращения, которая вдохновляет мечтать несмотря на любые обстоятельства.