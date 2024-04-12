Кар'єра Девіда Бекхема – одна з найцікавіших сторінок історії футболу. З дитинства він попри все мріяв захищати кольори рідного Юнайтед, але одного дня став суперником команди, яка виплекала його талант.

Коли Бекс покинув мадридський Реал та перейшов у Лос-Анджелес Гелаксі, його хейтери пророкували, що кар'єра Девіда поволі підходить до свого горизонту. Однак Девід ніколи не був тим, хто опускав руки та слухав думки інших. Болючий урок ЧС-1998, коли його ненавиділа уся країна, неабияк загартував характер зірки.

Магія "ботаніка": як Кака затьмарив Роналду, помстився Ліверпулю та подарував Мілану перемогу в ЛЧ

Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про тріумфальне повернення Бекхема в Європу та зустріч із клубом, завдяки якому його ім'я стало відомим в усьому світі.

Несподівана пропозиція та кваліфікація в ЛЧ

ЧС-2010 міг стати четвертим у кар'єрі Девіда Бекхема, тож він мріяв будь-що використати цей шанс. Однак МЛС зразка тих часів взагалі не виглядав чемпіонатом, з якого можна потрапити в одну з найсильніших збірних у світі. Бекс потребував повернення в Європу.

Мілан тоді очолював Карло Анчелотті, і коли в МЛС почалася пауза, італієць запросив Девіда підтримувати форму у Міланелло. Коли ж Бекхем вийшов на поле, тренер зрозумів – ця історія повинна мати продовження.

Я не збирався запрошувати Девіда в команду, але коли він почав тренуватися... Це було неймовірно. Його техніка та тактичне розуміння гри з головою перекривали вік та не такі вражаючі фізичні кондиції. Мати такий діамант поруч із Пірло, Зеєдорфом та Роналдінью хотів би кожен, – пригадував Карло.

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ЛА Гелаксі попросив 15 мільйонів, але Галліані відмовив. У підсумку клуби зійшлися на орендній угоді. У Штатах на Девіда полилася хвиля бруду через "зраду", але йому було не звикати.

Я залишаюся вірний ідеї розвивати футбол у США, але зараз я мушу зробити вибір на користь шансу поїхати на ЧС-2010. Я обов'язково повернуся писати історію МЛС, ця розлука буде тимчасовою, – пообіцяв Бекхем і, як показав досвід, дотримав свого слова.

Після свого приходу Бекхем допоміг "ветеранському" Мілану здобути 3 місце у таблиці Серії А та кваліфікуватися прямо у груповий етап Ліги чемпіонів. Ще трішки – і він знову почує легендарний гімн турніру.

Початок сезону 2009/10 Девід провів у Гелаксі і попри шквал критики допоміг команді пройти у фінал плей-офф Західної конференції. У листопаді 2009 року повідомили, що наступні пів року Бекхем знову проведе в оренді у Мілані.

Друге дихання, "фінал" з Юнайтед та прикра трагедія

У Мілані Бекхем почав знову набирати колишню форму. 34-річний хавбек вірив, що здатен допомогти Англії на ЧС та усіляко це доводив. Шанс проявити себе був у Лізі чемпіонів, де доля звела Мілан та Манчестер Юнайтед в 1/8 фіналу.

Що ж, це буде красива історія. Вперше з 2003 року я повернуся на Олд Траффорд, місце, яке подарувало мені так багато спогадів, – чекав на матч Бекс.

16 лютого 2010 на Сан-Сіро відбулася перша зустріч битви титанів. Бекхем вийшов в основі. Вже на 3 хвилині господарі повели у рахунку – Роналдінью допоміг рикошет. Але довго радість не тривала – ще до перерви Скоулз відновив статус-кво, а згодом Руні і взагалі оформив дубль. Зеєдорф відновив інтригу наприкінці гри, але перемога залишилася за сером Алексом. Доля протистояння повинна була вирішитися у Манчестері.

Рідні трибуни дуже тепло зустріли свого улюбленця. Поява Бекхема на стадіоні здійняла бурю оплесків, особливо, коли Девід виходив на заміну. Зірковий хавбек не зміг стримати сліз – давно він не відчував такої шаленої підтримки.

МЮ декласував Мілан з рахунком 4:0, тож поява Бекхема на полі була радше символічною, хоча свій знаменитий постріл він таки продемонстрував – врятував ван дер Сар. Після вильоту з ЛЧ в нього сталася справжня трагедія – розрив "ахілла" та втрата будь-якої надії поїхати на ЧС. Але футбольний світ надовго запам'ятає красиву історію повернення, яка надихає мріяти попри будь-які обставини.