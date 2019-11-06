Конте – о поражении от Боруссии Д: Я просто в ярости

Главный тренер Интера Антонио Конте прокомментировал поражение в матче 4 тура Лиги чемпионов против Боруссии Дортмунд (2:3).

"В Барселоне произошло то же самое. На самом деле, здесь было еще хуже, поскольку у нас было преимущество в два мяча. Это огорчает, но что я могу сказать? Мне говорят, что я должен больше улыбаться на телевидении. Я постоянно должен говорить одно и то же: о прогрессе, о необходимости идти шаг за шагом, поэтому просто спросите у меня что-нибудь и я отвечу.

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Это поражение выводит меня из себя, надеюсь, что и моих игроков тоже. Мы можем только работать, этим мы и занимаемся. Я просто устал все время повторять одно и тоже, надеюсь, директор придет сюда и что-то скажет за меня.

Меня не волнует, что будет в январе или феврале. Мы должны были спланировать сезон значительно, значительно лучше. Доказали, что можем создать проблемы любому, если мы в форме, но у нас есть футболисты, которые играют без перерыва. Я уже устал об этом говорить. С такого второго тайма вы сами можете сделать выводы.

Мы – Интер, мы должны взглянуть на себя и осознать, что... слушайте, я сейчас опять скажу что-нибудь противоречивое, поэтому остановите меня сейчас. Я просто в ярости, поскольку мы не можем сделать больше. Мы достигли предела", – приводит слова Конте Sky Sport Italia.

Напомним, Интер имел преимущество в два гола после первого тайма, однако позволил Боруссии Д отыграться и даже вырвать победу после перерыва. Теперь именно "шмели" занимают второе место группы F, опережая миланцев на три пункта.

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