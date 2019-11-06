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Конте – о поражении от Боруссии Д: Я просто в ярости

09:29 162 Читати українською
Конте – о поражении от Боруссии Д: Я просто в ярости
Антонио Конте / Reuters

Главный тренер Интера Антонио Конте прокомментировал поражение в матче 4 тура Лиги чемпионов против Боруссии Дортмунд (2:3).

51’ Ашраф Хакими
64’ Юлиан Брандт
77’ Ашраф Хакими
 
Лаутаро Мартинес 5’
Матиас Весино 40’
5’ Лаутаро Мартинес
40’ Матиас Весино
51’ Ашраф Хакими
64’ Юлиан Брандт
77’ Ашраф Хакими

"В Барселоне произошло то же самое. На самом деле, здесь было еще хуже, поскольку у нас было преимущество в два мяча. Это огорчает, но что я могу сказать? Мне говорят, что я должен больше улыбаться на телевидении. Я постоянно должен говорить одно и то же: о прогрессе, о необходимости идти шаг за шагом, поэтому просто спросите у меня что-нибудь и я отвечу.

Невероятный камбэк "шмелей" в видеообзоре матча Боруссия Д – Интер – 3:2

Это поражение выводит меня из себя, надеюсь, что и моих игроков тоже. Мы можем только работать, этим мы и занимаемся. Я просто устал все время повторять одно и тоже, надеюсь, директор придет сюда и что-то скажет за меня.

Меня не волнует, что будет в январе или феврале. Мы должны были спланировать сезон значительно, значительно лучше. Доказали, что можем создать проблемы любому, если мы в форме, но у нас есть футболисты, которые играют без перерыва. Я уже устал об этом говорить. С такого второго тайма вы сами можете сделать выводы.

Мы – Интер, мы должны взглянуть на себя и осознать, что... слушайте, я сейчас опять скажу что-нибудь противоречивое, поэтому остановите меня сейчас. Я просто в ярости, поскольку мы не можем сделать больше. Мы достигли предела", – приводит слова Конте Sky Sport Italia.

Напомним, Интер имел преимущество в два гола после первого тайма, однако позволил Боруссии Д отыграться и даже вырвать победу после перерыва. Теперь именно "шмели" занимают второе место группы F, опережая миланцев на три пункта.

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