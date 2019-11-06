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Конте – про поразку від Борусії Д: Я просто розлючений

09:29 254 Читать на русском
Конте – про поразку від Борусії Д: Я просто розлючений
Антоніо Конте / Reuters

Головний тренер Інтера Антоніо Конте прокоментував поразку в матчі 4 туру Ліги чемпіонів проти Борусії Дортмунд (2:3).

51’ Ашраф Хакімі
64’ Юліан Брандт
77’ Ашраф Хакімі
 
Лаутаро Мартінес 5’
Матіас Весіно 40’
5’ Лаутаро Мартінес
40’ Матіас Весіно
51’ Ашраф Хакімі
64’ Юліан Брандт
77’ Ашраф Хакімі

"У Барселоні сталося те ж саме. Насправді, тут було ще гірше, оскільки у нас була перевага в два м'ячі. Це засмучує, але що я можу сказати? Мені кажуть, що я повинен більше посміхатися на телебаченні. Я постійно повинен говорити одне й те саме: про прогрес, про необхідність йти крок за кроком, тому просто запитаєте у мене що-небудь і я відповім.

Неймовірний камбек "джмелів" у відеоогляді матчу Борусія Д – Інтер – 3:2

Ця поразка виводить мене з себе, сподіваюся, що і моїх гравців теж. Ми можемо лише працювати, цим ми і займаємося. Я просто втомився весь час повторювати одне і теж, сподіваюся, директор вийде сюди і щось скаже замість мене.

Мене не хвилює, що буде в січні чи лютому. Ми повинні були спланувати сезон значно, значно краще. Довели, що можемо створити проблеми будь-кому, якщо ми у формі, але у нас є футболісти, які грають без перерви. Я вже втомився про це говорити. З такого другого тайму ви самі можете зробити висновки.

Ми – Інтер, ми повинні поглянути на себе і усвідомити, що... слухайте, я зараз знову скажу що-небудь суперечливе, тому зупиніть мене зараз. Я просто розлючений, оскільки ми не можемо зробити більше. Ми досягнули межі", – наводить слова Конте Sky Sport Italia.

Нагадаємо, Інтер мав перевагу у два голи після першого тайму, однак дозволив Борусії Д відігратися і навіть вирвати перемогу після перерви. Тепер саме "джмелі" посідають другу сходинку групи F, випереджаючи міланців на три пункти.

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Ліга чемпіонів Інтер Інтер Антоніо Конте Антоніо Конте Борусія Дортмунд - Інтер
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