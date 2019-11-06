Конте – про поразку від Борусії Д: Я просто розлючений

Головний тренер Інтера Антоніо Конте прокоментував поразку в матчі 4 туру Ліги чемпіонів проти Борусії Дортмунд (2:3).

"У Барселоні сталося те ж саме. Насправді, тут було ще гірше, оскільки у нас була перевага в два м'ячі. Це засмучує, але що я можу сказати? Мені кажуть, що я повинен більше посміхатися на телебаченні. Я постійно повинен говорити одне й те саме: про прогрес, про необхідність йти крок за кроком, тому просто запитаєте у мене що-небудь і я відповім.

Неймовірний камбек "джмелів" у відеоогляді матчу Борусія Д – Інтер – 3:2

Ця поразка виводить мене з себе, сподіваюся, що і моїх гравців теж. Ми можемо лише працювати, цим ми і займаємося. Я просто втомився весь час повторювати одне і теж, сподіваюся, директор вийде сюди і щось скаже замість мене.

Мене не хвилює, що буде в січні чи лютому. Ми повинні були спланувати сезон значно, значно краще. Довели, що можемо створити проблеми будь-кому, якщо ми у формі, але у нас є футболісти, які грають без перерви. Я вже втомився про це говорити. З такого другого тайму ви самі можете зробити висновки.

Ми – Інтер, ми повинні поглянути на себе і усвідомити, що... слухайте, я зараз знову скажу що-небудь суперечливе, тому зупиніть мене зараз. Я просто розлючений, оскільки ми не можемо зробити більше. Ми досягнули межі", – наводить слова Конте Sky Sport Italia.

Нагадаємо, Інтер мав перевагу у два голи після першого тайму, однак дозволив Борусії Д відігратися і навіть вирвати перемогу після перерви. Тепер саме "джмелі" посідають другу сходинку групи F, випереджаючи міланців на три пункти.

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