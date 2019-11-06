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Невероятный камбэк "шмелей" в видеообзоре матча Боруссия Д – Интер – 3:2

07:30 301 Читати українською
Невероятный камбэк "шмелей" в видеообзоре матча Боруссия Д – Интер – 3:2
Боруссия Д – Интер – 3:2 – видео голов и обзор матча / твиттер Лиги чемпионов

Боруссия Д вырвала победу у Интера в 4 туре группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Боруссия Д – Интер.

51’ Ашраф Хакими
64’ Юлиан Брандт
77’ Ашраф Хакими
 
Лаутаро Мартинес 5’
Матиас Весино 40’
5’ Лаутаро Мартинес
40’ Матиас Весино
51’ Ашраф Хакими
64’ Юлиан Брандт
77’ Ашраф Хакими

Боруссия Д вырвала победу у Интера в центральном поединке 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало для немцев был неудачным: уже на 5 минуте Лаутаро убежал от Хуммельса, хладнокровно обыграл еще одного защитника и пробил над Бурки в ближний угол. А на перерыв команды ушли при двойном преимуществе миланцев: после быстрой атаки Кандрева отдал на набегающего Весино и тот пробил Бурки.

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Но во втором тайме дортмундцы изменили ситуацию. Сократил отставание Хакими после роскошной многоходовки, закатив мяч в дальний угол. Через 13 минут Брандт классно разобрался с Ханданович и с острого угла сравнял счет. Ну а героем матча стал все тот же Хакими, который переиграл Хандановича после классного паса Санчо.

Таким образом, Боруссия набрала 7 очков и поднялась на 2 место, уступая Барселоне 1 пунктом. Интер с 4 зачетными баллами остался на 3 строчке.

Боруссия Д в зрелищном матче победила Интер – "шмели" совершили камбэк после двух пропущенных голов в первом тайме

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Лига чемпионов Ашраф Хакими Ашраф Хакими Видеоновости Интер Интер Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд - Интер
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