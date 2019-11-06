Невероятный камбэк "шмелей" в видеообзоре матча Боруссия Д – Интер – 3:2

Боруссия Д вырвала победу у Интера в 4 туре группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Боруссия Д – Интер.

Боруссия Д вырвала победу у Интера в центральном поединке 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало для немцев был неудачным: уже на 5 минуте Лаутаро убежал от Хуммельса, хладнокровно обыграл еще одного защитника и пробил над Бурки в ближний угол. А на перерыв команды ушли при двойном преимуществе миланцев: после быстрой атаки Кандрева отдал на набегающего Весино и тот пробил Бурки.

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Но во втором тайме дортмундцы изменили ситуацию. Сократил отставание Хакими после роскошной многоходовки, закатив мяч в дальний угол. Через 13 минут Брандт классно разобрался с Ханданович и с острого угла сравнял счет. Ну а героем матча стал все тот же Хакими, который переиграл Хандановича после классного паса Санчо.

Таким образом, Боруссия набрала 7 очков и поднялась на 2 место, уступая Барселоне 1 пунктом. Интер с 4 зачетными баллами остался на 3 строчке.

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