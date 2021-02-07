"Мы действительно хотим выиграть снова и верим в свои шансы. Я считаю, что у нас есть все для этого – игроки, тренеры, грамотное руководство.

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Главные конкуренты? Я бы назвал Ливерпуль, Манчестер Сити, Ювентус... Эти команды несколько сдали, но остаются опасными соперниками. ПСЖ? Они не стоят ниже других, но в число избранных также не входят", – цитирует Комана Sports.fr.

Добавим, что именно ПСЖ (0:1) уступил Баварии в финале прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов. Решающий гол забил Коман.

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