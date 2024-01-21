Школа Аякса – одна из лучших в мире, когда речь идет о развитии талантов. Было время, когда юные дарования амстердамцев могли покорять самые высокие вершины и завоевывать самые престижные трофеи.

В истории амстердамского Аякса есть немало ярких моментов, о которых упоминаешь с особой ностальгией. Футбол 24 вместе с партнером HLIBNY DAR рассказывает о команде молодых дарований, которым удалось совершить невозможное и победить в турнире сильнейших команд Европы.

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Сезон сенсаций

В Лиге чемпионов 1994/95 сенсации начались еще на этапе группового этапа. Более чем скромный шведский Гетеборг неожиданно стал лидером группы А, сдвинув с пьедестала невероятные Барселону и Манчестер Юнайтед.

В группе В лидером стал ПСЖ, а не Бавария, как этого ожидали ранее (киевское Динамо набрало всего 2 очка и финишировало последним). Неожиданный лидер появился и в группе D. Амстердамский Аякс, в составе которого выступали братья де Буры, ван дер Сар, Данни Блинд, Зеедорф, Райкаард, Райцигер, Давидс, Литманен, Клюйверт, Овермарс и другие "дети ван Гала" грозный Милан, цвета которого защищали легендарные Костакурта, Барези, Мальдини, Альбертини, Десайи, Бобан. Средний возраст команды из Нидерландов едва переваливал за 20 лет, но вся футбольная Европа поняла – недооценка этих ребят станет настоящей трагедией для того, кто осмелится на такой шаг.

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Последние препятствия

В сезоне ЛЧ 1994/95 было 4 группы, так что раунд плей-офф начинался сразу с 1/4 финала. Аяксу с жребием повезло – после Милана хорватский Хайдук выглядел скорее спарринг-партнером, чем серьезным препятствием для продолжения турнирного пути. В противостоянии так все и выглядело – нулевую ничью подопечные ван Гала компенсировали уверенными 3:0 в ответном матче.

На пути к финалу осталось последнее испытание – мощная мюнхенская Бавария. Больше шансов давали "ротен". Аякс демонстрировал классный футбол, но команда выглядела слишком молодой для таких свершений. Пресса считала, что пришло время "больших дядь". И ошибалась.

В Мюнхене молодежь ван Гала снова расписала нулевую ничью. Все должно было решиться в домашних стенах. И команда не подвела родные трибуны. Литманен, Джордж и Рональд де Бур "похоронили" Баварию еще до перерыва, гол Витечека выглядел слабым контраргументом. После перерыва избиение продолжилось – все тот же Литманен и Овермарс довели дело до разгрома. Реализованный Шоллем пенальти выглядел слабым утешением для гостей. 5:2 с Баварией заставили критиков сменить риторику – уже никто не считал, что Милан легко накажет выскочек.

Решающая битва

Около 50 тысяч зрителей заполнили трибуны стадиона Эрнст Хаппель в Вене. Вот-вот прозвучит свисток Ионы Кречунеску, и станет понятно, кто победит – амбициозная ставка ван Гала на молодежь (средний возраст Аякса в финале ЛЧ составлял 23 года) или опытные бойцы под руководством Капелло.

Матч проходил на равных, и уже казалось, что 90 минут для выяснения отношений будет мало. Но тренерское чутье ван Гала стало судьбоносным. На 70-й минуте тренер снимает с поля Литманена и пускает в ход Патрика Клюйверта. Через 15 минут тот воспользовался пасом Райкарда и открыл счет в матче.

Милан бросился отыгрываться, за что Аякс чуть не наказал еще одним голом – Росси чудом парировал мощный удар Блинда. Еще несколько минут, финальный свисток румынского арбитра – и Аякс бросается в неистовое празднование. В тот вечер в Вене "дети ван Гала" стали мужчинами, которые еще наделают шума в Европе.