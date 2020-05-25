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Кобин не исключает своего возвращения в Шахтер

18:59 46 Читати українською
Кобин не исключает своего возвращения в Шахтер
Василий Кобин / Фото ФК Шахтер

Экс-защитник Шахтера, а ныне тренер Миная Василий Кобин вспомнил свою карьеру в донецком клубе.

"Когда я только увлекся футболом, то в 9-летнем возрасте посмотрел по телевизору финал Лиги чемпионов 1994 года Милан – Барселона. Подумал тогда: вот бы и мне сыграть в самом популярном европейском турнире.

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Шахтер предоставил мне такую ​​возможность. Конечно, хотелось сыграть больше матчей за "горняков". Я благодарен Шахтеру за все.

Может, наши пути еще пересекутся, только уже в статусе тренера, хотя сейчас все мои мысли связаны с Минаем", – цитирует Кобина Команда 1.

Напомним, после 19-ти туров Первой лиги Минай расположился на третьей строчке, что позволяет закарпатскому клубу квалифицироваться в УПЛ.

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Теги
Шахтер Шахтер Лига чемпионов Минай Минай Василий Кобин Василий Кобин
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