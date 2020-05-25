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Кобін не виключає свого повернення у Шахтар

18:54 451 Читать на русском
Кобін не виключає свого повернення у Шахтар
Василь Кобін / Фото ФК Шахтар

Екс-захисник Шахтаря, а нині тренер Миная Василь Кобін пригадав свою кар'єру у донецькому клубі.

"Коли я тільки захопився футболом, то у 9-річному віці подивився по телевізору фінал Ліги чемпіонів 1994 року Мілан – Барселона. Подумав тоді: от би і мені зіграти в найпопулярнішому європейському турнірі.

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Шахтар надав мені таку можливість. Звичайно, хотілося зіграти більше матчів за "гірників". Я вдячний Шахтарю за все.

Може, наші шляхи ще перетнуться, тільки вже у статусі тренера, хоча зараз всі мої думки пов'язані з Минаєм", – цитує Кобіна Команда 1.

Нагадаємо, після 19-ти турів Першої ліги Минай розташувався на третій сходинці, що дозволяє закарпатському клубу кваліфікуватись в УПЛ.

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Шахтар Шахтар Ліга чемпіонів Минай Минай Василь Кобін Василь Кобін
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