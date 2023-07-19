Польский Ракув использовал в своих соцсетях букву "Z", которая ассоциируется с российским вторжением в Украину.

Кочергин и Ко во вторник, 18 июля, принимал участие в ответном матче первого раунда квалификации Лиги чемпионов 2023/24. Ракув победил Флору со счётом 3:0.

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Ключевую роль в победе польской команды сыграл новичок Зволински, оформивший дубль в ворота Флоры. Ракув в своих соцсетях выложил видео, чтобы отпраздновать голы своего игрока, однако вызвал негодование болельщиков. Дело в том, что пресс-служба использовала в видео букву "Z", являющуюся одним из символов российской армии в войне против Украины, а также подпись "знак качества".

"Сразу объясню. Намерение заключалось в том, чтобы воспроизвести gif и использовать букву Z, связанную с Zorro и Zwolak. Буква имеет много значений, но одно очень отрицательное. Это было неуместно. Мы удалили сообщение вскоре после его публикации. Это нормально признать свою ошибку и извиниться", – написал в своем твиттере пресс-атташе польского клуба.

Напомним, что за Ракув играет украинский полузащитник Владислав Кочергин.