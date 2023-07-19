Польський Ракув використав у своїх соцмережах букву "Z", яка асоціюється з російським вторгненням в Україну.

Кочергін і Ко у вівторок, 18 липня, брав участь у матчі-відповіді першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 2023/24. Ракув переміг Флору з рахунком 3:0.

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Ключову роль в перемозі польської команди відіграв новачок Зволінскі, який оформив дубль в ворота Флори. Ракув у своїх соцмережах виклав відео, щоб відсвяткувати голи свого гравця, однак викликав обурення вболівальників. Річ у тім, що прес-служба використала у відео літеру "Z", що є одним із символів російської армії у війні проти України, а також підпис "знак якості".

"Відразу поясню. Намір полягав у тому, щоб відтворити gif і використати літеру Z, пов'язану із Zorro та Zwolak. Буква має багато значень, але одне дуже негативне. Це було недоречно. Ми видалили допис незабаром після його публікації. Це нормально визнати свою помилку і попросити вибачення", – написав у своєму твіттері прес-аташе польського клубу.

Нагадаємо, що за Ракув грає український півзахисник Владислав Кочергін.