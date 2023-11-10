"Я видел, что Гарначо пытался как-то помешать пробить пенальти, но Кевин Дикс избежал этого. Для меня он клоун с детским менталитетом", – приводит слова Вавро Marca.

Копенгаген – Манчестер Юнайтед – 4:3 – видео голов и обзор безумного матча ЛЧ

Отметим, что Алехандро пытался шипами бутс испортить 11-метровую отметку, с которой Копенгаген готовился пробить пенальти. Позже Гарначо приложил палец к губам, когда МЮ вышел вперед в счете.

Все эти ухищрения не помогли "красным дьяволам" – Копенгаген вырвал сумасшедшую победу (4:3) и сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Кейн дублем вывел Баварию в плей-офф ЛЧ, МЮ в безумном матче отдал победу Копенгагену и опустился на дно