"Я бачив, що Гарначо намагався якось завадити пробити пенальті, але Кевін Дікс уникнув цього. Для мене він клоун з дитячим менталітетом", – наводить слова Вавро Marca.

Копенгаген – Манчестер Юнайтед – 4:3 – відео голів та огляд божевільного матчу ЛЧ

Зазначимо, що Алехандро намагався шипами бутс зіпсувати 11-метрову позначку, з якої Копенгаген готувався пробити пенальті. Пізніше Гарначо приклав палець до вуст, коли МЮ вийшов вперед у рахунку.

Всі ці хитрощі не допомогли "червоним дияволам" – Копенгаген вирвав божевільну перемогу (4:3) та зберігає шанси на вихід у плей-офф Ліги чемпіонів.

Кейн дублем вивів Баварію в плей-офф ЛЧ, МЮ в божевільному матчі віддав перемогу Копенгагену та опустився на дно