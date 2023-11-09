Манчестер Юнайтед сверхмощно начал матч и получил комфортное преимущество благодаря дублю Хейлунда. Все сломало удаление Рашфорда. Форвард гостей случайно наступил на голеностоп Елерту и увидел прямую красную. Копенгаген в большинстве сравнял счет еще до перерыва.

Кейн дублем вывел Баварию в плей-офф ЛЧ, МЮ в безумном матче отдал победу Копенгагену и опустился на дно

Во второй половине перестрелка продолжилась. Четкий пенальти в исполнении Фернандеша вывел МЮ вперед, но "дьяволы" снова провалили концовку тайма. Голы Лерагера и 17-летнего Барджи позволили Копенгагену праздновать историческую победу. Датчане с 4 очками догнали Галатасарай, а МЮ на дне группы А с 3 пунктами.