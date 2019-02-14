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Клопп может получить наказание за критику арбитра после матча с Вест Хэмом

00:17 1 Читати українською
Клопп может получить наказание за критику арбитра после матча с Вест Хэмом
Юрген Клопп может получить наказание за критику арбитра / Фото AFP

Футбольная ассоциация Англии (FA) имеет серьезные претензии к наставнику Ливерпуля Юргену Клоппу из-за его комментариев после матча 25-го тура АПЛ против Вест Хэма (1:1).

В поединке 25-го тура чемпионата Англии Ливерпуль потерял очки в матче с Вест Хэмом, сыграв вничью (1:1). После матча Клопп наехал на рефери, обвинив его в предвзятости.

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"Мы забили после офсайда. Арбитр, видимо, узнал об этом в перерыве, поэтому это объясняет то, что во втором тайме было много странных ситуаций, некритичных, но они сбивали ритм", – заявил Клопп.

Эти слова не понравились FA, поэтому немецкому специалисту были выдвинуты обвинения, что он поставил под сомнение честность судьи. Клопп вынужден объяснить свои высказывания до 18 февраля включительно.

Сейчас Ливерпуль занимает 2-ю строчку турнирной таблицы АПЛ, имея равное количество очков с Манчестер Сити и матч в запасе.

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Вест Хэм - Ливерпуль: Понедельник 04 февраля 2019

Вест Хэм
Матч окончен
1 : 1
Ливерпуль
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Теги
Англия Ливерпуль Ливерпуль Юрген Клопп Юрген Клопп Футбольная ассоциация Англии (FA) Вест Хэм - Ливерпуль
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