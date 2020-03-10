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Ливерпуль – Атлетико: Робертсон рассекретил главное оружие мадридцев

19:23 17 Читати українською
Ливерпуль – Атлетико: Робертсон рассекретил главное оружие мадридцев
Эндрю Робертсон и Лионель Месси / Фото TEAMtalk

Защитник Ливерпуля Эндрю Робертсон посоветовал арбитру матча Лиги чемпионов пристально наблюдать за игроками Атлетико.

 

"У нас есть определенный опыт игры с Атлетико, приобретенный три недели назад. Думаю, мы сумели справиться с довольно грубой игрой соперника.

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Иногда подобное огорчает, но думаю, это не изменится. Мы не можем контролировать поведение игроков Атлетико, здесь все в руках арбитра. Мы не можем терять контроль. Надо спокойно работать, делать свое дело.

Прошлая игра дала нам определенный опыт. Самое главное – превратить свои моменты в голы", – цитирует Робертсона Mundo Deportivo.

Матч 1/8 финала ЛЧ Ливерпуль – Атлетико состоится 11 марта, начало в 22:00. Первая встреча завершилась победой мадридцев (1:0).

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Эндрю Робертсон Эндрю Робертсон Ливерпуль Ливерпуль Атлетико Атлетико Лига чемпионов Ливерпуль - Атлетико
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