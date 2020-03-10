Ливерпуль – Атлетико: Робертсон рассекретил главное оружие мадридцев

Защитник Ливерпуля Эндрю Робертсон посоветовал арбитру матча Лиги чемпионов пристально наблюдать за игроками Атлетико.

"У нас есть определенный опыт игры с Атлетико, приобретенный три недели назад. Думаю, мы сумели справиться с довольно грубой игрой соперника.

Клопп разозлился на журналиста из-за вопроса о коронавирусе – наставник Ливерпуля с ответом не замедлил

Иногда подобное огорчает, но думаю, это не изменится. Мы не можем контролировать поведение игроков Атлетико, здесь все в руках арбитра. Мы не можем терять контроль. Надо спокойно работать, делать свое дело.

Прошлая игра дала нам определенный опыт. Самое главное – превратить свои моменты в голы", – цитирует Робертсона Mundo Deportivo.

Матч 1/8 финала ЛЧ Ливерпуль – Атлетико состоится 11 марта, начало в 22:00. Первая встреча завершилась победой мадридцев (1:0).

Ліверпуль за 2 кроки від титулу, провал Реала, дивне Дербі Італії та "Едерсоне, де ти гуляв" – огляд вікенду