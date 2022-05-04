Ливерпуль сотворил камбэк против Вильярреала и вышел в финал Лиги чемпионов. Этот финал ЛЧ станет для Юргена Клоппа уже четвёртым в карьере. Немец сравнялся с Алексом Фергюсоном, Марчелло Липпи и Карло Анчелотти, удерживавшими рекорд, сообщает Opta.

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Клопп в третий раз за последние 5 лет дошел до решающего матча Лиги чемпионов. Ранее он играл с Ливерпулем за титул против Реала в 2018 (неуспешно) и против Тоттенхэма в 2019 (успешно). А еще был финал ЛЧ с дортмундской Боруссией в 2013 году, когда Клопп проиграл Баварии.

Клопп также стал первым тренером, выведшим английский клуб в финалы Кубка лиги, Кубка Англии и Лиги чемпионов в течение одного сезона.

Ливерпуль вышел в финал Лиги чемпионов, одержав волевую победу над Вильярреалом – мерсисайдцы отыгрались с 0:2