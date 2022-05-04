Ліверпуль здійснив камбек проти Вільяреала та вийшов у фінал Ліги чемпіонів. Цей фінал ЛЧ стане для Юргена Клоппа вже четвертим у кар'єрі. Німець зрівнявся з Алексом Фергюсоном, Марчелло Ліппі та Карло Анчелотті, які тримали рекорд, повідомляє Opta.

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Клопп втретє за останні 5 років дійшов до вирішального матчу Ліги чемпіонів. Раніше він грав з Ліверпулем за титул проти Реала у 2018-му (неуспішно) та проти Тоттенхема у 2019-му (успішно). А ще був фінал ЛЧ з дортмундською Борусією у 2013-му, коли Клопп програв Баварії.

Клопп також став першим тренером, який вивів англійський клуб у фінали Кубка ліги, Кубка Англії та Ліги чемпіонів протягом одного сезону.

Ліверпуль вийшов у фінал Ліги чемпіонів, здобувши вольову перемогу над Вільяреалом – мерсисайдці відігралися з 0:2