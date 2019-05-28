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Клопп потроллил Гвардиолу, который считает победу в АПЛ важнее триумфа в Лиге чемпионов

15:44 44 Читати українською
Клопп потроллил Гвардиолу, который считает победу в АПЛ важнее триумфа в Лиге чемпионов
Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола / Фото ESPN

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп не согласился с высказываниями наставника Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы о важности победы в чемпионате Англии.

 

Гвардиола ранее заявлял, что победа в чемпионате Англии являєтся более весомой, чем кубок Лиги чемпионов, аргументируя это тем, что в первом турнире проводится гораздо больше матчей.

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"Пеп сказал это, поскольку он не участвовал в финале Лиги чемпионов в последнее время. Он отличный тренер и заслуживает всей полученной похвалы.

Мы пытались выиграть Премьер-лигу в этом сезоне. Сити был лучше нас. Но есть другой турнир, в котором мы участвуем", – цитирует Клоппа Mirror.

Напомним, Ливерпуль встретится с Тоттенхэмом в финале Лиги чемпионов уже первого июня.

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Юрген Клопп Юрген Клопп Тоттенхэм - Ливерпуль Ливерпуль Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Лига чемпионов Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола
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