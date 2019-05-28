Клопп потроллил Гвардиолу, который считает победу в АПЛ важнее триумфа в Лиге чемпионов

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп не согласился с высказываниями наставника Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы о важности победы в чемпионате Англии.

Гвардиола ранее заявлял, что победа в чемпионате Англии являєтся более весомой, чем кубок Лиги чемпионов, аргументируя это тем, что в первом турнире проводится гораздо больше матчей.

Моуринью: Не завидую Клоппу, если он снова проиграет финал

"Пеп сказал это, поскольку он не участвовал в финале Лиги чемпионов в последнее время. Он отличный тренер и заслуживает всей полученной похвалы.

Мы пытались выиграть Премьер-лигу в этом сезоне. Сити был лучше нас. Но есть другой турнир, в котором мы участвуем", – цитирует Клоппа Mirror.

Напомним, Ливерпуль встретится с Тоттенхэмом в финале Лиги чемпионов уже первого июня.

Дві сотні для Гвардіоли та Клоппа, фактор Зінченка, "диявольський" провал і такі різні португальці – підсумки сезону АПЛ