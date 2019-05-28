Клопп потролив Гвардіолу, який вважає перемогу в АПЛ важливішою за тріумф в Лізі чемпіонів

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп не погодився з висловлюваннями наставника Манчестер Сіті Хосепа Гвардіоли щодо важливості перемоги в чемпіонаті Англії.

Гвардіола раніше заявляв, що перемога в чемпіонаті Англії є більш вагомою, ніж кубок Ліги чемпіонів, аргументуючи це тим, що в першому турнірі проводиться набагато більше матчів.

Моурінью: Не заздрю Клоппу, якщо він знову програє фінал

"Пеп сказав це, оскільки він не брав участі в фіналі Ліги чемпіонів останнім часом. Він чудовий тренер і заслуговує всієї отриманої похвали.

Ми намагалися виграти Прем'єр-лігу в цьому сезоні. Сіті був кращим за нас. Але є інший турнір, в якому ми беремо участь", – цитує Клоппа Mirror.

Нагадаємо, Ліверпуль зустрінеться з Тоттенхемом у фіналі Ліги чемпіонів вже першого червня.

Дві сотні для Гвардіоли та Клоппа, фактор Зінченка, "диявольський" провал і такі різні португальці – підсумки сезону АПЛ