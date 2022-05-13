"Больше игр – это всегда плохая идея. Я многое об этом говорил. Очевидно, в этом никто не заинтересован, потому... Это окей, у меня не было времени вдаваться в детали, только слышал об этом, поэтому не могу сформировать мнение.

УЕФА официально объявил новый формат Лиги чемпионов

Финал ЛЧ? Я предпочитаю, чтобы УЕФА зарабатывал больше денег с финала Лиги чемпионов и избавился Лиги наций. Это мое личное мнение", – отметил Клопп в комментарии Liverpool Echo.

Заметим, что УЕФА объявил о смене формата Лиги чемпионов с сезона 2024/25. Основная сетка Лиги чемпионов будет разыграна по "швейцарской системе", как и было объявлено ранее. Деления на группы больше не будет. На этом этапе команды должны были провести по 10 матчей, однако теперь УЕФА решил сократить дистанцию до 8 матчей против разных соперников (4 выездных, 4 домашних). Количество участников вырастет с 32 до 36.

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