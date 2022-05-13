"Більше ігор – це завжди погана ідея. Я багато про це говорив. Очевидно, в цьому ніхто не зацікавлений, тому... Це окей, у мене не було часу вдатися в деталі, лише чув про це, тому не можу сформувати думку.

УЄФА офіційно оголосив новий формат Ліги чемпіонів

Фінал ЛЧ? Я надаю перевагу тому, щоб УЄФА заробляв більше грошей з фіналу Ліги чемпіонів і позбувся Ліги націй. Це моя особиста думка", – зазначив Клопп у коментарі Liverpool Echo.

Зауважимо, що УЄФА оголосив про зміну формату Ліги чемпіонів з сезону 2024/25. Основна сітка Ліги чемпіонів буде розіграна за "швейцарською системою", як і було оголошено раніше. Поділу на групи більше не буде. На цьому етапі команди мали провести по 10 матчів, однак тепер УЄФА вирішив скоротити дистанцію до 8 матчів проти різних суперників (4 виїзних, 4 домашніх). Кількість учасників зросте з 32 до 36.

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