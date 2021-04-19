Уже 20 апреля клубы АПЛ проведут совещание по созданию Европейской Суперлиги, сообщает Sky Sports.

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Следует подчеркнуть, что на эту онлайн-встречу не пригласили Манчестер Сити, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Челси, Тоттенхэм и Арсенал, которые стали одними из 12-ти клубов-основателей скандального турнира.

Какие предложения будут подниматься на этом заседании – пока не сообщается. Напомним, ФИФА и УЕФА категорически осуждают участников Суперлиги и угрожают им дисквалификацией.

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