АПЛ созвала срочное заседание из-за Европейской Суперлиги – 6 топ-клубов не пригласили
Руководство чемпионата Англии обеспокоено созданием нового евротурнира.
Уже 20 апреля клубы АПЛ проведут совещание по созданию Европейской Суперлиги, сообщает Sky Sports.
Участники Суперлиги не смогут играть за сборные – Зинченко предстанет перед выбором накануне Евро
Следует подчеркнуть, что на эту онлайн-встречу не пригласили Манчестер Сити, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Челси, Тоттенхэм и Арсенал, которые стали одними из 12-ти клубов-основателей скандального турнира.
Какие предложения будут подниматься на этом заседании – пока не сообщается. Напомним, ФИФА и УЕФА категорически осуждают участников Суперлиги и угрожают им дисквалификацией.
Суперлига официально стартует – ЛЧ и УЕФА под угрозой, новый формат, первые 12 участников и 2 звездных бунтаря