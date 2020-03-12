Клопп назвал главную ошибку Ливерпуля в матче с Атлетико

Немецкий наставник английского Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал поражение в матче 1/8 финала Лиги чемпионов от испанского Атлетико (2:3).

"Ищу правильные слова. Нашей главной ошибкой было то, что мы забили второй гол в дополнительное время, а не в основное. Мы прекрасно сыграли в основное время, ребята провели потрясающий матч, но голы, которые мы пропустили, невозможно объяснить.

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После второго гола команда заметно устала. У игроков забились ноги, пропала та легкость, с которой мы играли в первые 90 минут. Подачи были уже не такими хорошими. Я хотел, чтобы ребята в первом тайме подавали так, как в эпизоде ​​с первым забитым мячом, но они об этом забыли", – цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА.

Напомним, Ливерпуль по сумме двух игр уступил мадридскому Атлетико со счетом 2:4 и вылетел из дальнейшего розыгрыша Лиги чемпионов.

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