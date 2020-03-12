Ливерпуль – Атлетико – видео голов

Ливерпуль принимает Атлетико в матче 1/8 Лиги чемпионов. Смотрите видео самых интересных моментов матча Ливерпуль – Атлетико.

Ливерпуль лучше контролировал мяч в первом тайме, однако реальных возможностей забить создал немного. Зато Атлетико преимущественно огрызался контратаках.

Ливерпуль – Атлетико: онлайн-трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

В конце концов, удача улыбнулась мерсисайдцам перед перерывом. Окслейд-Чемберлен навесил с правого фланга, а Джорджиньо Вейналдум оторвался от оппонента и головой вколотил мяч в угол ворот Облака.

Видео гола Вейналдума:

Ливерпуль продолжил контролировать игру, но забить в основное время так и не сумел. Однако, это ребятам Клоппа удалось сделать на старте экстра-тайма. На 94-й минуте Роберто Фирмино со второй попытки таки переиграл кипера "матрасников".

Видео гола Фирмино:

Но долго радоваться Ливерпулю не пришлось. Уже 3 минуты спустя Маркос Льоренте воспользовался нелепой ошибкой Адриана и метров с 20-ти положил мяч в нижний угол ворот.

Видео гола Льоренте:

А на 105+ -й минуте джокер Симеоне поразил во второй раз. Атлетико убежал в контратаку, в ходе которой Мората отпасовал на Льоренте, а тот, собрав на себе трех защитников, роскошно пробил мимо Адриана.

Видео второго гола Льоренте: