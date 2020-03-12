Атлетико прошел в 1/4 финала ЛЧ, обыграв Ливерпуль благодаря трём голам в овертаймах – ляп Адриана похоронил "красных"

В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов Ливерпуль проиграл Атлетико и покинул турнир.

Ливерпуль в первом матче потерпел минимальное поражение, поэтому сегодня нужно было отыгрываться и при этом не пропускать – один гол Атлетико на Энфилде означал необходимость забивать трижды. Юрген Клопп выставил максимально мощный состав, бросив в бой даже Хендерсона, который только восстановился от повреждения. "Чоло" Симеоне, в свою очередь, решил довериться в атаке Диего Косте и Фелишу, оставив Морату в запасе. Также на фланге появился Корреа. Перед началом матча над стадионом полил обильный ливень, что автоматически повышало количество дальних ударов.

От Ливерпуля ожидался стартовый штурм, однако уже на 1-й минуте Атлетико мог закрыть интригу разрезным пасом Фелиш на Диего Косту – нападающий выходил один на один с Адрианом, но решил выстрелить без сближения в ближний угол. Неточно. Мерсисайдцы ответили градом моментов: на 5-й минуте головой из пределов штрафной пробивал Вейналдум (в руки Облаку), на 10-й Салах метров с 20-ти крутил над дальней девяткой, на 11-й неточный удар нанёс Хендерсон, а на 14-й Окслейд-Чемберлен с правого угла штрафной отправил мяч под левую штангу – Облак спас мадридцев.

"Матрасники" огрызались стандартами. Так, ещё на 9-й минуте после розыгрыша одного из них пошла диагональ на край штрафной на свободного Триппьера, но Киран не успел нормально прострелить или пробить. На 18-й же Энфилд напугал Фелипе, замкнув навес с углового ударом головой под ближнюю штангу – мяч просвистел за сеткой. Ливерпуль также имел шанс забить после углового на 21-й минуте, но замыкание Мане пришлось в голову защитнику, а дальше случился ряд стыков. Эпизод проверяли на пенальти (его не было), хотя должны были проверить фаталити Трента ногой в Фелиша. Там могла быть красная.

Середина первого тайма прошла в довольно равной борьбе. Атлетико удавалось держать Ливерпуль на дистанции и отвечать контратаками – инициатива всё равно оставалась за "красными", однако моментов у ворот Облака не возникало. Публика на 20-х и начале 30-х минут даже начала посвистывать, ведь игра проходила по выгодному для "матрасников" сценарию. Давление трибун неожиданно подействовало на футболистов – в последние 10 минут Ливерпуль повысил обороты, загнав Атлетико в его штрафной.

Первый голевой момент случился на 34-й минуте, когда Салах отобрал мяч у Лоди на фланге и выкатил пас на линию штрафной под удар Мане – Облак парировал перед собой и сразу же накрыл "круглого". На 36-й голкипер спас во второй раз, отбив прострел на ближнюю штангу, увидев сферу в последний момент – хотя Фирмино мог замыкать с метра! Кроме того, Ян вынес несколько кроссов, а на 42-й минуте Окслейд-Чемберлен пробивал метров с 23-х – мимо правого нижнего угла! В конце концов, мерсисайдцы добились своего на 43-й: Окса потеряли на правом фланге, Салах отдал ему пас под навес в штрафную, а тот подал точно на голову Вейналдуму – Джинни направил мяч в левый угол. 1:0! Именно с этим счётом команды и отправились на перерыв.

На старте второго тайма преимущество Ливерпуля стало принимать угрожающий характер. За шесть стартовых минут "красные" нанесли четыре опасных удара: на 48-й после врыва Салаха на правый край штрафной (Облак спас), на 50-й после диагонали Окслейда-Чемберлейна на Мане (Облак + офсайд), на 52-й после разрезного паса Салаха на Окса (неточно) и на 54-й с дистанции – снова бил Окс и снова парировал Облак. На 60-й с минимальной дистанции после передачи Трента мог забивать и Фирмино, однако Облак вновь спас.

Диего Симеоне быстро отреагировал, сняв с игры пассивного Косту и бросив в бой опорника Льоренте. На 57-й минуте включился Фелиш, пробив низом по центру – Адриан с этим ударом проблем не имел. Куда более опасным оказался выстрел Фелиша из-за пределов штрафной в правый нижний на 61-й – Адриан парировал прямо на Корреа, но в последний момент успел накрыть мяч. Кроме того, на 63-й Сауль попробывал перебросить вратаря с центра поля, но получилось неточно. Казалось, Атлетико начал выравнивать игру, но очень быстро Ливерпуль начал новую волну давления.

Так, уже на 67-й минуте после врыва Салаха и удара с рикошетом Робертсон пробивал головой метров с восьми – перекладина спасла гостей! На 68-й минуте Облак ошибся на выходе, едва не срезав мяч в собственные ворота, а на 69-й Ян парировал дальний выстрел Трента в левый нижний угол. К этому же добавились ряд стандартов и атак без ударов, а в целом до 75-й минуты мерсисайдцы имели уже 20 выстрелов по воротам (девять в створ). Оборона Атлетико в трещала по швам.

"Красные", однако, снова взяли небольшую паузу в активности, дав мадридцам немного поатаковать. "Матрасники" предоставленным шансом не воспользовались, по равной игре сумев выжать только неточный дальний удар Сауля слёту. После этого Ливерпуль загнал гостей на их половину: на 80-х минутах Робертсон стрелял метров с 20-ти (над перекладиной), Мане дважды пробивал из центра штрафной в падении через себя (выше ворот), Салах с дистанции запускал мяч над дальней девяткой, а Вейналдум пробовал в неё же с острого угла – Облак парировал. На 90-й минуте по воротам гостей с левого края штрафной нанёс очередной удар Салах, но получилось по центру в руки голкиперу.

Уже в компенсированное время Атлетико напугал хозяев контрвыпадом с фолом против Фелиша на левом фланге. Арбитр назначил штрафной, а подачу с него ударом головой в ближнюю девятку замкнул Сауль – все на скамейке запасных мадридцев вылетели на поле праздновать взятие ворот и победу, однако тут же раздался сигнал об офсайде. В конце концов, первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу Ливерпуля, а значит болельщиков ожидали овертаймы.

Ливерпуль продолжил давить и на старте дополнительного времени. Уже на 92-й минуте хозяева могли забивать вследствие подачи с правого фланга на голову Вейналдуму и его удара в дальний угол. Облак спас Атлетико, однако на 94-й момент повторился – только теперь подавал Джинни, а Бобби пробил в левую штангу. Далее нападающий сыграл на добивании – 2:0! "Красные" наконец-то вышли вперёд по сумме двух матчей, при этом доминируя на футбольном поле.

Всё шло идеально, однако дух Лориса Кариуса неожиданно вернулся на Энфилд, напомнив, почему без Алиссона Ливерпуль не тот. На 97-й минуте Адриан выбил мяч точно на Фелиша, который выкатил пропускающий пас на Льоренте, а тот мощно пробил метров с 22-х точно в правый нижний угол – 2:1! Шокированные мерсисайдцы провели ряд истерических забросов в штрафную, однако под самый свисток на мини-перерыв для них всё было кончено. "Матрасники" разыграли контратаку 3-в-2 с ударом Льоренте с дальней дистанции в ближний для Адриана угол – 2:2. Это был приговор как для Ливерпуля, так и для Адриана.

Мерсисайдцам нужно было забивать ещё два гола, но сил у подопечных Клоппа уже не было. Мадридцы уверенно отстояли ничейный счёт, а в компенсированное время Мората, который вышел на замену и ассистировал Льоренте, ещё и забил третий мяч в ворота Адриана – Альваро реализовал выход один на один. Таким образом, Атлетико прошёл в четвертьфинал Лиги чемпионов.