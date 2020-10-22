"Нашего выступления было достаточно, чтобы выиграть матч. Это то, что вам нужно. Думаю, обе команды могли бы играть в лучший футбол. Некоторые моменты были просто сумасшедшими. Поле было тяжелым и грязным. Три дня назад оно выглядело совсем по-другому, а на вчерашних тренировках все было уже не так хорошо.

Аякс – Ливерпуль – 1:0 – видео гола и обзор матча

Мы упустили немало собственных шансов – это позор. У Аякса был супермомент, попадание в штангу. Когда счет 1:0, то всякое может случиться. Но в целом я доволен игрой. Это не был яркий футбол, но мы хотели и забрали эти три очка", – цитирует Клоппа ВВС.

Добавим, что в следующем туре Лиги чемпионов Ливерпуль будет принимать главного аутсайдера группы D – Митьюлланд.

Ливерпуль удержал минимальную победу над Аяксом: слабый футбол, топ-матч Фабинью в центре обороны и хороший выход Жоты